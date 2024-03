In enti locali laureate il doppio dei maschi ma 41% le dirigenti

(Di domenica 3 marzo 2024) Nonostante le dipendpubblicheche lavorano nelle regioni, province e nei comuni italiani siano quasi ilrispetto ai colleghi uomini (102.675 contro 50.831), le donne rivestono solo il 41% dei ruoli di maggiore prestigio e responsabilità. A evidenziarlo è una ricerca condotta da Centro Studi, basata sull'elaborazione dei dati derivanti dall'ultimo conto annuale della Ragioneria generale dello Stato (riferito al 2021). Uno squilibrio che sembra essersi sedimentato nel tempo e che nel quinquennio 2016-2021 non ha subito variazioni significative. Già allora, sebbene il 53% dei dipenddegliterritoriali fosse di sesso femminile (il 3% in meno rispetto a quelli censiti nel 2021), i dirigerano uomini nel 60% dei ...

Emilia-Romagna, Lazio e Lombardia sono le Regioni italiane più 'virtuose'. alla Sardegna il record per la spesa: 9.044.481 euro nel 2022. Abruzzo regione che ...

