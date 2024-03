In campo oggi. Como-Venezia profuma di serie A. Feralpi con la Samp

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) SALÒ La rincorsa dellaSalò può continuare. Alle 16.15, infatti, la squadra di Zaffaroni ospiterà ladoria, sperando di imprimere uno slancio decisivo alla voglia di salvezza. Grazie alla fondamentale vittoria in casa dello Spezia, i verdeblù sono risaliti a tre punti dai play out e a sette dalla zona salvezza diretta, chiusa, appunto, dalla formazione di Pirlo. Un successo con i blucerchiati rilancerebbe in modo significativo le quotazioni dellaSalò che però devono rinunciare a Compagnon, Ceppitelli, Dubickas e Martella.SALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Balestrero; Felici, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Tonetto; Manzari, Butic (La Mantia). All: Zaffaroni. L.M.