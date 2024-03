In calo le bollette di luce e gas. "Ma non si abbassi la guardia"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024) A parità di consumi, nel 2023 le famiglie residenti nelle Marche con un contratto di fornitura nel mercato tutelato hanno speso, in media, circa 750 euro per la bolletta dellae 867 euro per quella del gas (rispettivamente, il 34% e il 27% in meno rispetto al 2022). È quanto emerge da uno studio di Facile.it. "Nel 2023 abbiamo fatto i conti conmeno salate, nel 2024 assistiamo a buoni segnali sul fronte del costo delle materie prime, ma questo non significa che automaticamente lecaleranno", spiega Mario Rasimelli, managing director utilities di Facile.it. "Il consiglio è di continuare a monitorare i propri consumi, verificando periodicamente se sul mercato esistano offerte in grado di farci risparmiare". Trae gas, lo scorso anno i marchigiani hanno pagato, mediamente, 1.617 euro a famiglia ...