Impianto biodigestore | un alleato per l' agricoltura e un risparmio economico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Per il mondo dell’l’diventerà un grosso. La possibilità di conferire il verde e gli scarti della lavorazione, dall’olivo alla vigna, a pochi chilometri dalle aziende piuttosto che in strutture attive in altre Regioni sarà un notevole. "Senza considerare - ha spiegato Marco Lucchi presidente Coldiretti - che contribuiremo alla produzione di compost e biometano utile alla nostra zona e non altrove". Marco Lucchi produttore di olio di Santo Stefano Magra era presente alla consegna del cantiere aperto a Saliceti accompagnato dal collega Roberto Ambrosini titolare dell’azienda a Sarzana. "L’di trattamento - hanno ribadito - è un grosso vantaggio per i frantoi che devono conferire la sansa a Grosseto ...