Immersi nella natura | senza cellulare per alcuni giorni | “Non stare al cellulare | ci ha fatto riflettere su quanto c’è di bello al di fuori dai telefoni”

Sub soccorsa in codice rosso dopo l'Immersione nel lago al Moregallo: Soccorsi in azione nella mattinata di domenica (foto di repertorio). Soccorsa in codice rosso dopo essersi immersa nelle acque del Moregallo. L'ennesimo incidente acquatico con protagonista un sub ...leccotoday

Alla scoperta del Salento: l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate: LECCE – Sulla strada provinciale Squinzano – Casalabate, immersa in un meraviglioso paesaggio di uliveti ... forse è anche ciò che le dona quell’aurea di mistero nella quale sembra essere avvolta.corrieresalentino

Sempre più stranieri scelgono di sposarsi in Puglia. Fiorito: «Vince il format che li fa immergere nelle tradizioni»: È stato, nell'autunno dello stesso anno, il matrimonio tra la popstar Justin Timberlake e l'attrice Jessica Biel a Fasano, ad accendere i riflettori sulla Puglia come wedding destination. Da allora, ...quotidianodipuglia