Immagini terribili in Valencia-Real Madrid | il ginocchio si spezza in campo

(Di domenica 3 marzo 2024) Le immagino fanno paura! Infortunio bruttissimo durante, con la gamba del giocatore che si. Non è stato il folle finale del Mestalla a prendersi il palcoscenico principale della nottata del futbol iberico. Nemmeno la doppietta di Vinicius, le paratone di Lunin e la resistenza delsono riuscite a battere l’episodio horror andato in scena nella sfida tra padroni di casa e Blancos. Infatti tutto lo stadio ha tenuto il fiato sospeso al minuto ottantasette per il bruttissimo infortunio che ha visto come sfortunato protagonista Diakhaby. Infortunio che ha tenuto il gioco fermo per diversi minuti, costringendo il giocatore delad uscire addirittura in barella. Andiamo con ordine. Ilè partito fortissimo tra le mura ...