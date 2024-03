Il vaccino RSV mantiene gli anziani altamente protetti per almeno 2 stagioni

(Di domenica 3 marzo 2024) Unefficace nel proteggere glidall’RSV per dueNuovi dati mostrano che ilPfizer per il virus respiratorio sinciziale (RSV) èefficace per dueconsecutive, proteggendo gli. L’RSV rappresenta una minaccia particolare per gli adulti di età avanzata, causando un numero significativo di ricoveri e decessi ogni anno. L'articolo proviene da News Nosh.

Bambino Gesù, 'oltre 300 ricoveri per influenza e bronchiolite da inizio inverno': L'auspicio di Villani è che "il prossimo anno sia disponibile anche in Italia l'anticorpo monoclonale contro l'Rsv che nei Paesi dove è stato ... In Spagna tutti i bambini vengono vaccinati a 24 ore ...lagazzettadelmezzogiorno

Moderna, perdita di 4,7 miliardi di dollari nel 2023. Attende ok a vaccino RSV: Ciò ha portato a 6,7 miliardi di dollari di vendite di vaccini per l’anno fiscale 2023, in linea con il quadro finanziario precedentemente comunicato di almeno 6 miliardi di dollari. Per quanto ...teleborsa

Novavax risolve la controversia con Gavi sui vaccini Covid: Novavax, società di biotecnologie statunitense che si concentra sullo sviluppo di vaccini, e Gavi, la Vaccine Alliance che aiuta a vaccinare ...teleborsa