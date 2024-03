Il triangolo di Alessio! Nella notte vicino a un’inquilina e un’altra si sarebbe ingelosita

Grande Fratello, Perla fa tremare Mirko: cosa sta succedendo con Alessio: Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.03.38 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...torresette.news

Perla piange al Grande Fratello: le manca Mirko oppure è in crisi per Alessio – VIDEO: Perla Vatiero piange al Grande Fratello: in crisi con Mirko Brunetti per colpa dell'attrazione che sente per Alessio Falsoneblogtivvu

GF, Perla entra in crisi e si fa sgamare: l’addio a Mirko è vicino: Inizialmente, si pensava che l’ex protagonista di Temptation Island si stesse riferendo ad Anita, la quale, allo stesso modo, è coinvolta in un triangolo con Alessio e il fidanzato Edoardo. Ma, ...gossipetv