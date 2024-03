Il Tesoro pronto a cedere fino al 29% di Poste. Ecco che cosa accadrà

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 3 marzo 2024) La vendita sul mercato della seconda tranche diItaliane si avvicina. Il governo ha spedito venerdì in Parlamento il Dpcm consegnandolo alle commissioni competenti. Si tratterà di una Opv, cioè di una “Offerta pubblica di vendita” a valle della quale lo Stato italiano non conserverà nelle sue mani una quota “inferiore al 35%” del capitale di. Significa che potrà essere collocatoal 29% del gruppo.e Cassa depositi e Prestiti oggi controllano rispettivamente il 29% e il 35% del gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante, che ha appena presentato un bilancio con ricavi aumentati del 5,4% a 12 miliardi e un utile di 1,9 miliardi (+22,1%), staccando un miliardo di dividendi (0,8 euro l’importo unitario) per i suoi azionisti, di cui 600 milioni finiranno allo Stato. Ma torniamo al ...