Il successo del Pnrr? Dipende dalla capacità di spesa dei Comuni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Con oltre 41 miliardi destinati a progetti strategici, isi trovano al centro dell’azione nell’attuazione del. Ma non tutti hanno la stessadi, con le aree interne in particolare in difficoltà. Il ruolo delle unioni di. di Angela Bergantino e Francesco Porcelli (Fonte: Lavoce.info) Ie ilLa quota dellacomplessiva delle amministrazioni pubbliche di competenza deiè pari a circa il 7 per cento se consideriamo lacorrente, mentre quella relativa allaper investimenti si attesta sopra al 20 per cento. Quest’ultima è risultata negli ultimi anni in costante crescita: nel 2022 ha superato i 15 miliardi di euro, con un aumento del 36 per ...