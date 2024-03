Il Sassuolo si avvicina alla Serie B | perde anche a Verona e per Berardi grave infortunio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 3 marzo 2024) Non ci sono altri modi per dirlo. Ilha più di un piede inB. Contro illa partita (1-0, gol di ?widerski all’80) e. La stella delsi fa ancora male, questa volta da solo. Brutte notizieper Spalletti, l’sembra piuttostostava per recuperare la pdopo un rinvio sbagliato di Montipò ma ha messo male il piede ed è cascato subito a terra. Dal dolore e ddinamica sembra sia un problema al tendine d’Achille. Potrebbe dire addiostagione eall’Europeo. Ildimostra ancora una volta di giocare un ...