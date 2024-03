Il ritorno in Italia di Chico Forti | «Ci vorranno settimane ma è emozionatissimo | non se lo aspettava»

(Di domenica 3 marzo 2024) Ci vorrà ancora un po’ di tempo, questione die non di giorni, ma Enrico “tornerà indopo 24 anni di carcere negli Stati Uniti per la condanna all’omicidio di un cittadino americano. Lo ha annunciato ieri, un po’ a sorpresa, la premier Giorgia Meloni – che già nel 2021 aveva dimostrato la sua attenzione sulla vicenda – e oggi, a distanza di 24 ore, arrivano le prime reazioni del 65enne originario di Trento, detenuto in Florida per quasi un quarto di secolo. A riferirla ai mediani è il deputato di Fratelli d’, eletto nella circoscrizione Nord America, Andrea Di Giuseppe, che è riuscito a parlare con. «Un’emozione incredibile», quella provata dall’ex velista e produttore televisivo, riferisce il ...

