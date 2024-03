Il rito della Quaresima. Quel Calvario srotolato da oltre 150 anni. Ora serve un “miracolo“

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Ilsi ripete ogni anno, in una piccola chiesa nel centro storico. All’inizio, dietro un monumentale altare fatto di marmi pregiati che risalgono al XVIII secolo, nel presbiteriochiesa Santa Maria al Carrobiolo, viene srotolata una singolare opera pittorica. Le sue dimensioni sono notevoli, 8 metri per 9. Dipinta a tempera su tela, raffigura la scena dilo che è un avvenimento di importanza storica, soprattutto per i fedeli cristiani: il, dove Gesù fu crocefisso in mezzo a due ladroni. Chi lo dipinse, anzi chi lo commissionò 156fa, intendeva illustrare alla popolazione anche più semplice il misteropassione. Una catechesi per immagini. E un “unicum“ a Monza e in Brianza. L’opera, ancor oggi ...