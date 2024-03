Il ritmo di Luca I Soerba | il Festivalbar e le “poesie“ di Morgan | I miei nuovi anni ’90

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) C’è chi lo conosce per la sua musica d’autore miscelata con il rock e con l’elettronica, che guarda a certe sonorità degliOttanta. Qualcun altro lo ricorda invece per i trascorsi con i, che con il brano synth pop “I am happy“ fecero furore, o per quelli con i Fluon insieme a Andy dei Bluvertigo. Ora è appena uscito con un nuovo disco solista intitolato “Parlo da solo nei centri commerciali“, un album che racconta di amore, solitudine e contraddizioni. Come nel primo singolo “La condivisione“, dove sonorità elettroniche e malinconia danno vita a un’atmosfera notturna e sospesa. Produttore, cantautore e musicista eclettico, il monzeseUrbani si è fatto per i 50un regalo che è in realtà un dono a tutti gli appassionati di buona musica. Come è nato il nuovo lavoro? "Io scrivo moltissimo, avevo ...