Il quadro provinciale Piana sempre al top Oscilla la Valdinievole Montagna non ambita

(Di domenica 3 marzo 2024) Valori alle stelle per lapistoiese che, con Agliana e Montale, guida la classifica dei prezzi degli immobili al metroper quanto riguarda il nuovo. In fondo alla graduatoria, ci sono lae quella parte diche guarda verso il Montalbano. Le rilevazioni di Fiaip Toscana, che ha presentato il proprio report 2023, mettono in evidenza quelle che sono le tendenze del mercato immobiliare nella nostra provincia. 3.000 euro al metroper una nuova abitazione ad Agliana che può arrivare anche fino a 3.400 euro, con Montale che si attesta sulle stesse cifre a fronte di una media del capoluogo, invece, che va da un minimo di 2.200 ad un massimo di 2.400 euro al metro. A Montecatini Terme, invece, si arriva fino a 2.100 euro al metro ...

