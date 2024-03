Il professore messo alla gogna lascia l' Università | Processano le vignette | le aule sono una madrasa Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Proprio oggi, dopo oltre un quarto di secolo, abbandono l'di Milano. In questa sede ho insegnato Storia delle dottrine politiche a un'intera generazione di studenti dal finire del secolo scorso, credo con un certo decoro. Non ho alcuna intenzione di nascondere i motivi ultimi che mi hanno spinto a questo passo.stato sanzionato dmia, fra l'indifferenza e l'esultanza dei colleghi, per aver condiviso un meme (ossia un'immagine con didascalia) nell'autunno del 2020. Il meme non conteneva né parolacce, né volgarità, ma solo una verità acclarata: Kamala Harris, la vicepresidentessa degli Stati Uniti, aveva iniziato la propria carriera come amante di Willie Brown, all'epoca Sindaco di San Francisco, quando lei aveva 29 anni e lui 60, e quindi non risulterebbe molto credibile come icona ...