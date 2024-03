Il presidente argentino Milei annuncia la chiusura dell’agenzia di stampa Telam | “Propaganda kirchnerista”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) “è un’agenzia di. La chiuderemo”. IlJavier, eletto quattro mesi fa e che già in passato ha dichiarato di non amare i giornalisti, ha ha liquidato con un annuncio a freddo i 78 anni di storia della più grande agenzia diargentina, una delle principali dell’America Latina. Una decisione comunicata in un discorso al Congresso, a Camere riunite, dove pure ha avvertito che rifonderà l’Argentina “con o senza il sostegno della politica”. L’exCristina Kirchner non è più al governo e il deficit di– dove lavorano 700 giornalisti – nel 2023 ha sforato i tre milioni di dollari. Troppo per il leader di destra, che nel suo discorso ha chiarito cosa pensi del ...