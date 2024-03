Il potere tossico della disinformazione spiegato dal gen Nistri

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 3 marzo 2024) Considerato il livello di globalizzazione e l’onnicomprensività raggiunta dalle relazioni internazionali, la guerra contemporanea e quella dell’immediato futuro non possono essere intese solo nel senso tradizionale di impiego armatoforza. Più appropriato parlare di competizione strategica che, per sua intrinseca natura, coinvolge le Forze Armate nei domini attualmente considerati – Terra, Mare, Cielo, Spazio, Cyberspazio, Sottomarino – estendendosi a finanza, economia, cultura, tecnologia e, più in generale, al sapere. Si tratta, dunque, di una guerra globale o, meglio ancora, di una guerra cognitiva volta alla conquista delle menti. La principale minaccia per l’Occidente non è più (solo) il dispiegamento sul campo di battaglia di nuove e più letali armi, bensì la capacità dell’avversario di polarizzare le componenti sociali e minarne la tenuta democratica. Il ...