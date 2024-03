Il pendolare dello stupefacente Sei chili di droga in auto | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Nella suamobile trasportava 6di, ma il suo atteggiamento ha insospettito i finanzieri: per lui è scattato l’arresto. In attuazione del dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti la Guardia di Finanza di Varese, durante un servizio a contrastospaccio di stupefacenti, ha sottoposto a controllo un’con targa elvetica in zona Valle Olona a Varese. La pattuglia di finanzieri del gruppo di Varese, subito dopo aver fermato il conducente, un quarantenne residente in provincia ma con documenti di riconoscimento svizzeri, notava che lo stesso risultava essere visibilmente teso ed agitato: per questo motivo i militari hanno deciso di approfondire e procedere con la perquisizione dell’abitacolo con l’ausilio di un’unità cinofila che nel frattempo aveva raggiunto il ...