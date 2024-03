Il patto elettorale Fanucci-Severi | No allo spezzatino delle Terme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Unper Montecatini. Ettoreal fianco di Edoardoalle prossime elezioni: il dado è tratto. L’ufficializzazione dell’asse fra l’ex sindaco e l’esponente di Italia Viva è arrivata ieri mattina nell’incontro-conferenza tenuto sulle gradinate del Comune. "Alla mia presentazione di sabato scorso alle Panteraie – ha detto– la presenza id Ettore aveva attirato l’attenzione della platea. Ci unisce l’amore per la città". I due sono di età diverse e provengono da esperienze diverse. "Da sindaco ho lavorato con Edoardo all’opposizione – ha ricordato– ma c’è sempre stata intesa, in particolare sulle. Lo ringrazio per l’onestà intellettuale e per aver puntato, nella sua campagnacome candidato a sindaco, sul mio ...