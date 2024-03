Il parlamentino dei ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Il Consiglio comunale deidi Usmate delle medie Luini visita l’aula dei grandi. Guidati dal preside Daniele Gatti sono stati accolti dall’assessore alla Cultura Mario Sacchi e dal consigliere delegato all’Istruzione Luisa Mazzuconi. "Abbiamo spiegato come viene eletto il sindaco, come nasce la giunta e come si arriva alla composizione del". Poi, c’è stato il confronto sui progetti che gli studenti intendono portare avanti quest’anno e per i quali hanno ricevuto un appannaggio di 500 euro. Nel 2023 hanno voluto installare tre panchine nel giardino della scuola. Ora, vorrebbero abbellirle. Ne discuteranno nelle prossime sedute, guidate dai due sindaci, uno eletto dalle prime e l’altro dalle terze.