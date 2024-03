Il papà di Verstappen | «Horner fa la vittima ma è lui a causare i problemi»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 3 marzo 2024) Tutto lascia pensare che il destino di Christian, team principal della Red Bull, sia segnato. Nonostante l’indagine interna per “molestie sessuali” lo abbia in pratica scagionato,deve guardarsi le spalle da nemici esterni e interni. Dall’esterno Fia e Liberty Media vorrebbero farlo fuori per aver danneggiato l’immagine della F1. All’interno il rivale numero uno è Jos, padre di Max. La Red Bull è una polveriera: è guerra trae ildiIntervistato dal Daily Mail,ha dichiarato: «La Red Bull potrebbe esplodere se Christianrimanesse al comando della squadra. Finchè rimane qui, la tensione è alta. La squadra rischia di spaccarsi. Non può andare avanti così. Fa la parte ...