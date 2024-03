(Di domenica 3 marzo 2024) La madrina dell’evento, il 14 aprile del 1989, fu nientemeno che l’astrofisica e scienziata Margherita Hack. Era la prima inaugurazione dell’di. L’avevano realizzato gli Astrofili Spezzini, in 7 anni, sfruttando le strutture dismesse di alcune postazioni antiaeree costruite intorno agli anni Trenta dalla Regia Marina. Gli stessi soci che ieri, dopo gli intensi lavori di ristrutturazione, ammodernamento e ripristino durati un anno e mezzo, hanno aperto di nuovo le porte di quel parco scientifico. L’intitolazione a Luciano Zannoni, noto ricercatore e divulgatore astronomico, è simbolica. La scopertura della targa, alla presenza della famiglia Zannoni, un momento toccante. "Anche in momenti di difficoltà, economiche e tecniche – spiega Luigi Sannino, presidente degli Astrofili Spezzini – una persona che ha ...

Il 'nuovo' osservatorio. Monte Viseggi unisce passione per gli astri e piena inclusività: "Ha introdotto una nuova dimensione di accessibilità. Attraverso visori 3D e un video immersivo, il pubblico può esplorare l'osservatorio e intraprendere viaggi interstellari tridimensionali".

