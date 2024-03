Il Napoli sta guarendo | la cura Calzona funziona | 2-1 alla Juventus

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 3 marzo 2024) Ilsta, laIlè tornato. Ha battuto la2-1 al termine di una partita che ha avuto in pugno per larghi tratti e poi ha rischiato di pareggiare dopo la rete quasi casuale di Chiesa al minuto 81. Cinque minuti dopo, ilha avuto un rigore (c’era), Osimhen come da tradizione lo ha sbagliato (calciandolo malissimo) ma Raspadori si è fiondato come un falco sulla respinta e ha segnato il gol del 2-1. Battere laa queste latitudini per tanti anni è valso una stagione. Ora per fortuna non è più così ma è la certificazione di guarigione avvenuta, o comunque che il percorso è quello giusto. Ovviamente non bisogna pensare aldello scorso anno ma possiamo ...