Il Moie fa paura e segna a raffica Fermignanese viene travolta

(Di domenica 3 marzo 2024)1 VALLESINA: Anconetani, Gregorini (38’ st Serantoni), Cameruccio, Carboni, Canulli, Marini, Sassaroli (35’ st Pandolfi), Mosca (35’ st Bonvini), Pieralisi (30’ st Giunchetti), Paolucci (30’ st Rossetti) Costantini. All. Rossi: Fiorelli, Mariotti, Masullo, Lucciarini, Fraternali, Patarchi (25’ st Montanari), Garota ( 10’ st Filippucci), Labate, Izzo (10’ st Cinotti). Cleri, Calvarese. All. Fini Arbitro: Falgiani di Ascoli Piceno Reti: 10’ pt Carboni, 5’ st Pieralisi, 25’ st (rig.) Calvaresi, 27’ st Sassaroli. 35’ st Bonvini, 45’ st Rossetti Note: espulsi Rossi e Cinotti Partono subito meglio i padroni di casa che vanno in vantaggio al 10’ con Carboni. Nella ripresa ilsigilla il vantaggio con il solito Pieralisi. Accorciano le distanze gli ospiti al 25’ quando ...