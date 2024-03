Il maxi incendio di Truccazzano Ultimi focolai e messa in sicurezza | Travi a rischio crollo da smontare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Logistica incendiata, al via lo "smontaggio" delle parti acrolli nel capannone ancora “fumante”: al lavoro mezzi speciali dei vigili del fuoco, in azione da ieri pomeriggio e per tutta la notte scorsa. Operazione indispensabile allo spegnimento deglie alla definitivaindello scenario del terrificante rogo. Obiettivo, realizzare una sorta di "pista" sicura di accesso ai vigili del fuoco, e dare il via, nella stessa mattinata di oggi, alle operazioni di smassamento e alle fasi di rilievo che sono state, sino ad oggi, impossibili. Si lavora ancora senza sosta. Sul posto rimangono, in pianta stabile, cinque o sei mezzi dei pompieri a rotazione, rinforzati nel pomeriggio di ieri da mezzi di movimento terra. E si lavora, ovviamente, in strettissimo ...