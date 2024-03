VENEZIA - «Ho firma to il decreto dello stato di crisi , poi non so se Roma ci darà i " schei" , ne avanziamo comunque tanti. Ho nominato l'assessore alla ... (ilgazzettino)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.07: Per oggi è tutto, appuntamento a domani con la prima (e unica) Prova cronometrata ... (oasport)

Il maltempo non dà tregua: frane e allagamenti al Nord, tre metri di neve sulle Alpi: Non si placa ma si intensifica l'ondata di maltempo che colpisce l'Italia già dalla serata di ieri per la presenza di un intenso vortice ciclonico che nelle prossime ore colpirà ancora il Nord pur ...ilgiornale

Meteo – Inizio di settimana invernale, con maltempo e nevicate in arrivo in Italia: i dettagli: Le temperature, in questo contesto, non subiranno ancora variazioni significative, attestandosi intorno ai valori registrati nelle precedenti 24 ore o in lieve calo, specie sulle aree più ...centrometeoitaliano

maltempo: Liguria attraversata da fronte principale perturbazione. Toti: “Situazione monitorata, serve massima attenzione”: In breve: ermane l’allerta gialla fino a mezzanotte da ponente a levante per le piogge intense che nelle prossime ore potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Anche il moto ondoso è in ...imperiapost