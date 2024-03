Il lungo salto di Spiderman-Furlani | star in 6 anni 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 3 marzo 2024) AGI - Prima qualche 'terzo tempo' nella pallacanestro, poi l'atletica leggera tra velocità ein alto con le Fiammo Oro a Rieti, fino all'argento mondiale indoor delin. Il tutto in sei anni o poco più. Mattia, 19 anni compiuti lo scorso 7 febbraio, è il grande talento dell'atletica leggera italiana che non guarda solo fino alle Olimpiadi di quest'estate a Parigi ma a quelle di Melbourne 2032 quando di anni ne avrà 27, e anche oltre.è passato dalla velocità pura, quella che fu di mamma Kathy, ex velocista di origini senegalesi e sua allenatrice, alinpassando per ilin alto che fu di papà Marcello. Sulla pedana dell'Emirates Arena di Glasgow, sede della XIX edizione del Mondiale al coperto, l'atleta ...