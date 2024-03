Il libro Gli antieroi del girone e una Catania “Ghotam” Il noir politico di Giovanni Coppola

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 3 marzo 2024) C’è molto realismo critico in “Bourbon in un giro di blues” (Algra, p.p 176,14 €), il nuovo romanzo dello scrittore catanese: un romanzo sociale che si caratterizza, soprattutto, per le dure accuse al politicamente corretto, alla corruzione dei politici, all’ipocrisia di una certa antimafia e, soprattutto, a quel “tartufismo intellettuale” che si è materializzato durante gli anni di piombo e che generò indicibili bugie e terrificanti ingiustizie. Un romanzo rabbioso, ma anche esemplificativo, una ben realizzata fotografia lessicale dell’Italia di ieri e di oggi. Potremmo pure definirlo un, popolato dache si muovono all’interno di atmosfere segnate dal degrado morale e da un cupo e ostinato disincanto. Affidandosi ad un linguaggio fruibile e molto godibile, il ...