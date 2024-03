Il keniano Wafula vince la mezza maratona Roma-Ostia

(Di domenica 3 marzo 2024) AGI - Emmanuelha vinto la 49ma edizione dellaEurospinche ha visto 10mila partecipanti ai nastri di partenza in una domenica ventosa. Ilsi è imposto in una volata lunghissima sull'etiope Teshager Bayelign Yezgaw, preceduto per un solo secondo: 1h01.10 contro 1h01.11. Terzo un altro, Kimakal Kipsambu. Tra le donne la keniana Mary Ngugi non ha tradito i favori del pronostico imponendosi in 1h07.38 precedendo, al termine di una incredibile progressione finale, la giovanissima, non ancora ventenne etiope, Tekle Mulat Godu, al debutto sulla distanza, fermando il cronometro a 1h07.41. Brava l'altra keniota Caroline Korir che si è classificata al terzo posto in 1h09.01. Rebecca Lonedo (FiammeOro) è stata la prima ...

