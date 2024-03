Il ghiacciaio antartico in frattura infrange il record di velocità di 80 miglia orarie

Antartide, ghiaccio più sottile dagli anni ’70. Le immagini satellitari a confronto: Le piattaforme di ghiaccio, che fungono da barriere protettive per i ghiacciai continentali, si stanno indebolendo ...infoilsole24ore

La frattura del ghiacciaio a 80 miglia orarie: un campanello d’allarme dall’Antartide: “Le piattaforme di ghiaccio esercitano un’influenza stabilizzante molto importante sul resto del manto di ghiaccio antartico. Se una piattaforma di ghiaccio si rompe, il ghiaccio del ghiacciaio ...meteogiornale

Questo ghiacciaio si è spaccato a una velocità mostruosa: la crepa di 10 km si è aperta a 130 km/h: Su un ghiacciaio antartico si è generata una spaccatura gigantesca a una velocità spaventosa, in grado di aprirsi per oltre 10 chilometri in appena 5 minuti e mezzo. Secondo i calcoli degli scienziati ...fanpage