Il derby finisce in parità. La Pumas non ne approfitta

(Di domenica 3 marzo 2024) Finiscono sul 3-3 le importanti sfide Rotellistica Camaiore-Cgc Viareggio eFarmaè-Matera dell’ultima giornata di andata del girone B di serie A2. Conferma al comando per Cgc, Camaiore e, ma i bianconeri hanno due partite in meno. Camaiore-Cgc 3-3 Molto combattuto il pareggio del Pardini Sporting Center con i padroni di casa che chiudono in vantaggio il primo tempo per 2-0 grazie alle reti di Nicola Gemignani e Alonso. Tre tiri piazzati non sfruttati da Mattugini, Alonso e Muglia. A inizio ripresa accorcia Muglia; al 16’ Maremmani ristabilisce il doppio vantaggio su rigore, dimezzato subito dopo da D’Anna che segnerà anche il 3-3 definitivo al 23’ con i suoi in superiorità numerica. Primo pareggio del Cgc, privo dello squalificato Andrea Gemignani. che resta comunque imbattuto.-Matera 3-3 ...