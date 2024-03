Il concordato preventivo legittima l’evasione fiscale? Leo allontana le critiche | “È una misura a beneficio di tutti”

(Di domenica 3 marzo 2024) Il vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha fornito un aggiornamento sulbiennale durante un’intervista al Il Giornale. Questo accordo, stipulato tra partite Iva e piccole imprese con lo Stato, consentirà di congelare le tasse dei contribuenti per un periodo di 2 anni. Secondo quanto dichiarato, coloro che decideranno di aderire alsaranno tenuti a versare una somma predefinita a titolo di Irpef e Irap nei anni 2024 e 2025. Nel caso in cui il loro reddito effettivo risulti significativamente superiore rispetto a quanto stimato dall’amministrazione, non verrà richiesto loro di effettuare ulteriori pagamenti. Tuttavia, secondo le opposizioni e molti esperti del settore, sorge il rischio che, anziché favorire l’emersione della base imponibile, questapossa invece ...

