Il chiarimento di Mr Rain | “Non lascio la musica | voglio solo ritagliarmi più tempo”

(Di domenica 3 marzo 2024) Mr.ha specificato in alcune storie su Instagram che non vuole lasciare lae che le sue parole sono state ftese.

Mr.Rain come Sangiovanni: «L'ultimo disco e mi fermo. Noi costretti a sfornare canzoni in serie, altrimenti finiamo nel dimenticatoio»: «Dopo questo disco mi fermo. Voglio studiare. E per farlo devo restare un po' lontano dalle scene, anche per due anni e mezzo. Siamo sopraffatti da pressioni che ci rendono schiavi di ...ilmessaggero

‘October Rain’, Israele all'Eurovision diventa un caso: L'emittente pubblica israeliana difende la canzone scelta, accusata dall'Ebu di essere troppo politica, dunque contro le regole della manifestazione ...laregione.ch