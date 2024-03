Il centrosinistra all’attacco | Variante al Pgt da revocare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) "Non è vero che la città si blocca, se non viene approvato questo piano di governo del territorio". Michele Lissia consigliere comunale del Pd e candidato sindaco delalle prossime comunali di Pavia, ha voluto tranquillizzare gli imprenditori preoccupati per la situazione che sta vivendo Pavia. Lo ha fatto a pochi giorni dalle sedute di Consiglio comunale in cui da lunedì 18 si discuterà il nuovo strumento urbanistico adottato oltre un anno fa, ma non ancora approvato. "I termini per l’approvazione previsti dalla legge urbanistica sono ampiamente superati - ha aggiunto Lissia -. E chi avrebbe dovuto astenarsi, non lo ha fatto". "La delibera è illegittima - ha aggiunto Vincenzo Nicolaio, consigliere del Movimento 5 stelle - e va revocata al più presto. Crea problemi ai cittadini. Ogni intervento da effettuare deve superare una doppia verifica, perché ...