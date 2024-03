Il CdV si mangia le mani Il pari con Chieri è amaro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Si scrive pareggio ma si pronuncia rimpianto. Il Città di Varese esce dalla sfida al Franco Ossola contro ilcon un pareggio per 1-1 ma sileper non avere capitalizzato le diverse occasioni create. Per i biancorossi si tratta comunque del quarto risultato utile di fila che li colloca sempre nell’elite della classifica in decisa rampa di lancio per i playoff. è ila provare a pungere per primo al 10’ con Diop il cui destro impegna Ferrari in una parata in due tempi. Al 19’ il Cdv replica con Vitofrancesco che mette a lato dal limite. Al 20’ i ragazzi di Corrado Cotta mettono la freccia grazie a Banfi che sfrutta un batti e ribatti in area piemontese e infila Faccioli. Ilnon se la dà per inteso e, dopo avere rischiato lo 0-2 con un tiro di Bernacchi a lato, si ...