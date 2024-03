Il caso in Prima Categoria Vuol strappare il “rosso“ all’arbitro Dirigente valtellinese fermato 4 mesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) MORBEGNO Quattrodi inibizione (fino al prossimo 26 giugno, e dunque stagione finita) per Marco Paganetti,dell’Olympic Morbegno punito dal giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti della Lombardia per aver cercato didalle mani dell’arbitro il cartellino. E’ successo tutto in in occasione di Olympic Morbegno-Civate (girone C del campionato di) che ha visto prevalere gli ospiti 1-0. Come si evince dal referto del direttore di gara, il"a fine gara avvicinava l’arbitro che stava mostrando il cartellinoad un proprio calciatore e cercava di strapparglielo di mano non riuscendovi. Spingeva l’arbitro sul petto facendolo ...