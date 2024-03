(Di domenica 3 marzo 2024) LA TENDENZA. I rincari hanno rallentato le compravendite e aumentato la domanda di locazioni. Per un bilocale 700 euro al mese, 1.200 per un trilocale. E il turismo sottrae alloggi ai residenti.

Sono 32.643 le domande arrivate alla piattaforma dell'Irfis per richiedere i contributi destinati a mitigare l'aumento dei tassi

Il caro mutui fa lievitare anche gli affitti, fino al 30% in più e poche case disponibili: Sono le due facce di una stessa medaglia, quella del caro-casa. Quando i mutui si sono fatti insostenibili e comprare casa è diventato più salato a causa dell’escalation dei tassi d’interesse, allora ...ecodibergamo

Bonus caro mutui, Castiglione: “Il governo regionale trovi le risorse”: Chiediamo, dunque, al governatore Renato Schifani e all’assessore Marco Falcone di trovare, prima possibile, tutte le risorse necessarie a far fronte a coprire le numerosissime richieste per il bonus ...livesicilia

Bonus caro mutui in Sicilia, 32mila richieste. “Ci saranno fondi per tutti”: «Quando abbiamo lanciato l’idea – dice l’assessore all’Economia Marco Falcone – in pochi credevano che la Regione potesse assumere efficacemente un ruolo da protagonista nella lotta al caro-mutui e, ...tempostretto