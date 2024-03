Il campo largo si chiamerà sulla politica estera?

In base all'ultimo Sondaggi o Dire-Tecnè, Giorgia Meloni batte ancora una volta Elly Schlein nella classifica dei leader più amati.Continua a leggere (fanpage)

Molti big del campo progressista - incluso il M5s - dopo la vittoria in Sardegna con Alessandra Todde che ha vinto le regionali, ripartono da Napoli per ... (ilmattino)

Dopo la vittoria sarda sembra che il campo largo, anzi larghissimo come in Abruzzo, sia l'unica strada percorribile per chi vuole battere il centrodestra. Tra ... (iltempo)