Il Bologna ribalta l’Atalanta | Thiago | “La Champions? Non ci penso”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Bergamo, 3 marzo 2024 - Dopo la irresistibile vittoria del, in rimonta, sul campo dell'Atalanta, è il tempo dell'esultanza. Il cambio di rotta si è avuto dopo l'intervallo, quando il mister ha tolto dalla fascia destra Orsolini e Posch per inserire il belga e Lucumi, maMotta si schermisce: "Nonche la vittoria sia merito solo dei cambi, era una partita molto complicata contro una squadra molto forte abituata a fare questo tipo di gare. Siamo stati sempre lì, sfruttando i nostri momenti per ottenere questa bella vittoria", commenta ai microfoni di Dazn. Quanto allaLeague, che sembra sempre più vicina, il tecnico rossoblù mette le mani avanti: "Non cineanche,alle nostre prestazioni, ad allenarci e ad affrontare ogni partita al massimo. Non ...