Il Bologna non si ferma | vittoria in rimonta a Bergamo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 3 marzo 2024) Lookman porta in vantaggio l'Atalanta, ma nella ripresa la squadra di Thiago Motta va in gol con Zirkzee e Ferguson- Unafondamentale in chiave quarto posto. Ilsbanca, i rossoblù vincono 2-1 contro l'Atalanta grazie alle reti di Zirkzee (su rigore) e di Ferguson, e