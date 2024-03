Il Bologna non pensa all’Inter avendo il big match | diffidati in campo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 3 marzo 2024) Iloggi alle 18 avrà uno scontro diretto Champions League a Bergamo contro l’Atalanta. Nella prossima giornata ci sarà l’Inter, ma Thiago Motta non può certo fare discorsi sui. LA SCELTA – Nel recupero di mercoledì, Inter-Atalanta, Gian Piero Gasperini ha preso una decisione sui: due su tre in panchina, con zero minuti giocati. Marten de Roon ed Emil Holm non hanno visto, preservati in vista dello scontro diretto di oggi (ore 18) col. Partita decisiva per la corsa Champions League, fra i rossoblù quarti in classifica a 48 punti e i bergamaschi sesti a 46 (in mezzo la Roma, che ha già vinto ieri a Monza per 1-4). Motivo per cui Thiago Motta questo pomeriggio di certo non può fare la stessa mossa di Gasperini, giocandosi tanto per un traguardo che a inizio ...