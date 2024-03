Il Bologna batte l’Atalanta | Thiago | “Non l’abbiamo ribaltata per caso”

(Di domenica 3 marzo 2024) Bergamo, 3 marzo 2024 - Dopo la irresistibile vittoria del, in rimonta, sul campo dell'Atalanta, è il tempo dell'esultanza. Il cambio di rotta si è avuto dopo l'intervallo, quando il mister ha tolto dalla fascia destra Orsolini e Posch per inserire il belga e Lucumi, maMotta si schermisce: "Non penso che la vittoria sia merito solo dei cambi, era una partita molto complicata contro una squadra molto forte abituata a fare questo tipo di gare. Siamo stati sempre lì, sfruttando i nostri momenti per ottenere questa bella vittoria", commenta ai microfoni di Dazn. E ancora: "Non credo nella fortuna - dice- non l'abbiamoper. Credo nel lavoro. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi situazione". E' davvero fiero dei suoi ragazzi, Motta. Sul cambio spiega: "Nell'intervallo ...

