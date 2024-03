Il bersagliere e il prete | storie per la pace

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024) Nel 2024 sono trascorsi 30 anni dalla morte di mio padre Aurelio. Fu ufficiale del VI Reggimento Bersaglieri di Bologna. Sul fronte russo fu decorato di Medaglia d'argento al Valor militare e di Medaglia di bronzo al Valor militare "sul Campo". Ferito al petto sulle rive del fiume Don, teatro di grandi battaglie, fu ricoverato per mesi in pericolo di vita nell'ospedale militare di Cesenatico. Infine si riprese e tornò alla sua attività alla Cassa di Risparmio di Imola. Mario Barnabé Risponde Beppe Boni La storia sepolta negli archivi e nelle memorie di famiglia ogni tanto restituisce schegge di grandi vicende umane che sono piccoli granelli di sabbia nella tragedia della guerra. IlAurelio Barnabè riportò la pelle a casa, riprese a vivere a Bologna e poi si dedicò all'attività di bancario a Imola dopo essere stato un eroe di guerra. Come tale va ...