Il Benevento supera il Foggia 1-0 con un guizzo di Lanini | Paleari doppio miracolo | Auteri è da dieci

(Di domenica 3 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minutiEMOZIONI – È bastato undiad inizio ripresa per battere il, ma quanta fatica per piegare i rossoneri che hanno pagato la loro unica disattenzione difensiva.nel decidere l’undici iniziale è ripartito dal secondo tempo contro il Sorrento dando fiducia a Don Bolsius nel tridente di attacco con Ciciretti e. In difesa Terranova ha sostituito lo squalificato Pastina posizionandosi al centro con Berra a destra e Capellini a sinistra. Poche sorprese nel reparto mediano dove ai lati di Pinato e Nardi hanno agito Simonetti a sinistra e Improta sul versante opposto. Ilè sceso in campo con il lutto al braccio per ricordare il dirigente Giovanni Mariani, venuto a mancare ieri. Grande la commozione nel minuto di silenzio per ...

Il Foggia crea e spreca, il Benevento segna: sconfitta immeritata al "Santa Colomba": Il Benevento cerca di mettere in difficoltà il Foggia con il ... Improta trova lo spazio giusto sulla destra e lancia Lanini in area che in uscita supera Perina. Auteri toglie dal campo un Ciciretti ...foggiacittaaperta

Sconfitta di misura a Benevento per il Foggia. I rossoneri sempre in partita ma il gol non arriva: Il Foggia cade a Benevento e rimedia la nona sconfitta stagionale in trasferta. Dopo un gran primo tempo con almeno ...immediato

Benevento – Foggia 1-0: gara sofferta ma Lanini regala tre punti impo: Al 55' passa in vantaggio il Benevento con Lanini che, servito da Impeota, con un perfetto diagonale supera il portiere. Al 57' esce Ciciretti ed entra Ciano nel Benevento. Un minuto dopo rimedia il ...pianetazzurro