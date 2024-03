Il Bari non va oltre il pari in casa | 1 a 1 con lo Spezia Lo striscione | «Non è un gioco | non è una partita | questa è la nostra vita | meritateci»

Non solo gli arresti di Giacomo Olivieri, ex consigliere regionale della Puglia, e della moglie Maria Carmen Lorusso, consigliera comunale di Bari , nonché del ... (noinotizie)

Non solo gli arresti di Giacomo Olivieri, ex consigliere regionale della Puglia, e della moglie Maria Carmen Lorusso, consigliera comunale di Bari , nonché del ... (noinotizie)

Dimenticare la FeralpiSalò e ripartire a tutti i costi. Non c’è altra strada per uno Spezia che a undici giornate dalla fine si ritrova virtualmente in C ... (sport.quotidiano)

Bari-Spezia 1-1: tutto nella ripresa. Infortunio per Di Serio: L’assalto barese prosegue, ma il risultato non cambia. In classifica lo Spezia rimane terzultimo a 27 punti. Davanti l’Ascoli a 28 e la Ternana a 27. Feralpisalò a 24 punti dopo la sconfitta con la ...ligurianotizie

Bari-Spezia, D’Angelo: “Avremmo meritato la vittoria. Siamo in lotta per salvezza”: Ecco le dichiarazioni rilasciate da Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia, al termine della sfida contro il Bari ...mediagol

Cremonese, Stroppa: “È la conferma che non molliamo mai”: Più indizi fanno una prova. «Episodio finale che conferma che non molliamo mai, siamo concentrati fino all’ultimo. In dieci contro undici comunque il Modena ha preso un palo, quindi per gli episodi si ...tuttob