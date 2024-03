Ieri sera grandinata effetto neve E per oggi un’altra allerta gialla

(Di domenica 3 marzo 2024) Violentapoco prima delle 20. Sono bastati pochi minuti per trasformare alcune vie cittadine in strade di montagna, quasi avesse nevicato. E per la giornata diin arrivoperturbazione condella protezione civile regionale. A partire dal primo pomeriggio sono previste piogge, che dalla Versilia si estenderanno al resto della regione. Le piogge saranno più intense a nord-ovest; lungo la costa e sulle zone settentrionali. Attese anche raffiche di vento di scirocco fino a 90 km/h su tutta la costa e fino a 80-90 km/h sui crinali appenninici e i rilievi. Anche il mare domenica 3 marzo sarà molto mosso.

nominati on Grande Fratello del 28 febbraio 2024 | 40ima puntata Durante la 40ima puntata del Grande Fratello 2024 immancabile il momento delle nominati on. ... (superguidatv)

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata? Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in ... (italiasera)

Il dramma di Porta al Prato. Ha ucciso la madre in casa: "Incompatibile con il carcere": è stato arrestato venerdì sera dalle volanti della questura con l’accusa di aver ucciso la madre, Brunetta Salvestrini, 85 anni.Fumagalli ha passato la notte in ospedale: al loro ingresso ...lanazione

Parrocchia Immacolata, Ieri la via Crucis per le vie del quartiere - FOTO: Il mondo chiede con urgenza la pace, sono tanti i conflitti che attanagliano l'umanità in questo complesso momento storico. Nel venerdì di Quaresima in tanti hanno partecipato Ieri sera, 1° marzo, all ...giovinazzoviva

Gaza, media: 12 morti in raid di Israele a est di Rafah: (ANSA) - ROMA, 03 MAR - L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 12 persone tra cui sei bambini sono morte in un bombardamento israeliano che Ieri sera ha colpito una casa a est di Rafa ...tuttosport