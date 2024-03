Ieri in Campania | uomo muore durante un litigio Continua l’inchiesta al comune di Avellino

(Di domenica 3 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, sabato 2 marzo 2024.– Dopo il blitz delle scorse ore in, emergono dettagli importanti. I militari dell’Arma hanno sequestrato file e documenti negli uffici del settore pubblico dove è dirigente comunale Filomena Smiraglia, responsabile di Patrimonio, Personale, Lavori pubblici e infrastrutture, Suap e Commercio (già indagata per rivelazione del segreto d’ufficio, abuso d’ufficio e falso nel filone d’inchiesta sul concorso delper il reclutamento dei vigili urbani). Il decreto di perquisizione è stato firmato dal pubblico ministero della procura di, Vincenzo Toscano. (LEGGI QUI) Benevento – Nella mattinata dia seguito di attività d’indagine condotta da Ufficiali ed Agenti del ...

Rapisce la figlia di 4 anni e tenta la fuga all’estero . È accaduto domenica scorsa a Montefusco, nell’avellinese. Una donna, come racconta Fanpage, ... (teleclubitalia)

Scontro De Luca-Fitto si sposta in tribunale: Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha deciso di portare in tribunale il ministro per gli Affari Europei e il Sud, Raffaele Fitto. Questa mossa è l'ultimo atto di una guerra che vede i ...informazione

Scontri sui fondi Ue, De Luca porta Fitto in tribunale: Ricostruzione diffamatoria per De Luca che Ieri mattina decide di querelare ... in attesa che il ministro stesso dia attuazione alla sentenza del Tar Campania, che gli ha assegnato 45 giorni di tempo ...salernonotizie

ZES unica del Mezzogiorno, attivo lo sportello unico digitale: «Strumento utile per il rilancio»: Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Lo sportello, istituito presso la struttura di missione Zes della presidenza del consiglio dei ministri, è operativo da Ieri per tutti i nuovi territori ...ilmattino