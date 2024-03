I sorrisi dopo la rabbia. In piazza con i genitori per dire no alle bombe e anche ai manganelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) di Gabriele Masiero Un autentico diluvio inVittorio "saluta"l’arrivo dei manifestanti. Acqua a catinelle per mezz’ora, ma loro non si scoraggiano: invadono i loggiati e poi quando esce il sole, via in marcia. In più di 5 mila attraversano le vie dello shopping: commercianti "armati" di telefonini che filmano. In testa il "cordone di sicurezza" delle pettorine arancioni: una dozzina di adolescenti che strillano nel megafono per dettare tempi e modalità degli spostamenti e che tengono botta fino alla fine come se avessero fatto migliaia di manifestazioni. Una prova di maturità superata alla grande. Il serpentone si muove lentamente con slogan a favore della Palestina e contro Israele definito "Stato fascista e terrorista". Qualche manifestante mostra con fierezza le sue di "armi": bandiere della pace e palestinesi, "mitra" che sparano fiori, le mamme sfilano ...