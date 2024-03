I pronostici di domenica 3 marzo | Serie A | Premier League | Liga | Ligue 1 | Bundesliga

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 3 marzo 2024) Idi: si gioca inA,1, Eredivisie e Bundes. Il big match delladiA si gioca allo stadio Maradona tra Napoli e Juventus. I bianconeri nonostante la vittoria ottenuta all’ultimo secondo nello scorso turno contro il Frosinone non sono ancora guariti: le ultime prestazioni sono state deludenti e l’assenza di Rabiot a centrocampo si farà sentire. L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri (LaPresse) – IlVeggente.itIl Napoli col nuovo allenatore Calzona e soprattutto col ritorno di Osimhen in campo non ha mai perso ed è sempre andato in gol: unache potrebbe proseguire anche ...